晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TPBL》林書豪關鍵抄截 國王逆轉贏特攻

2025/03/31 05:30

新北國王一哥林書在末節上演關鍵抄截，率隊逆轉。（TPBL提供）新北國王一哥林書在末節上演關鍵抄截，率隊逆轉。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕龍頭國王昨與中信特攻上演「新北內戰」，一哥林書豪攻下全隊最佳20分，並在末節上演關鍵抄截，率隊以100：98拿下逆轉勝，拉出4連勝，穩居領先地位。

4連勝 穩居領先地位

國王上半場靠射手簡祐哲外線4投4中獨攬12分，加上沃許本禁區逞威，挹注8分、10籃板，取得50：48的些微優勢，易籃後特攻由魏嘉豪、克力斯輪流輸出，一度領先多達13分。林書豪末節為國王挺身而出，單節貢獻12分，包括最後2秒抄掉魏嘉豪手上的球，澆熄特攻反撲希望。

林書豪除繳20分，另有5籃板、6助攻，5抄截，展現全能身手，簡祐哲三分球5投5中挹注15分，沃許本進帳16分、17籃板。林書豪盛讚對手特攻的拚勁，在防守上給予球隊不少壓力，並肯定簡祐哲是贏球功臣，「他打得很好，不只是得分，而是他勇敢出手。」

特攻得分集中外援身上

特攻美籍後衛飛馳持續高掛免戰牌，昨得分還是集中在外援身上，克力斯與艾斯卡都拿21分，奈森挹注15分、13籃板，魏嘉豪拿下本土最佳13分，另有7抄截，可惜關鍵時刻發生失誤，林韋翰繳11分、11助攻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中