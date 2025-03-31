TPBL》林書豪關鍵抄截 國王逆轉贏特攻

新北國王一哥林書在末節上演關鍵抄截，率隊逆轉。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕龍頭國王昨與中信特攻上演「新北內戰」，一哥林書豪攻下全隊最佳20分，並在末節上演關鍵抄截，率隊以100：98拿下逆轉勝，拉出4連勝，穩居領先地位。

4連勝 穩居領先地位

國王上半場靠射手簡祐哲外線4投4中獨攬12分，加上沃許本禁區逞威，挹注8分、10籃板，取得50：48的些微優勢，易籃後特攻由魏嘉豪、克力斯輪流輸出，一度領先多達13分。林書豪末節為國王挺身而出，單節貢獻12分，包括最後2秒抄掉魏嘉豪手上的球，澆熄特攻反撲希望。

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林書豪除繳20分，另有5籃板、6助攻，5抄截，展現全能身手，簡祐哲三分球5投5中挹注15分，沃許本進帳16分、17籃板。林書豪盛讚對手特攻的拚勁，在防守上給予球隊不少壓力，並肯定簡祐哲是贏球功臣，「他打得很好，不只是得分，而是他勇敢出手。」

特攻得分集中外援身上

特攻美籍後衛飛馳持續高掛免戰牌，昨得分還是集中在外援身上，克力斯與艾斯卡都拿21分，奈森挹注15分、13籃板，魏嘉豪拿下本土最佳13分，另有7抄截，可惜關鍵時刻發生失誤，林韋翰繳11分、11助攻。

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