PLG》踢館領航猿成功 勇士第2種子進季後賽

威希攻下勇士全隊最高15分。（PLG提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕富邦勇士昨6人得分超過雙位數，以98：93力退PLG龍頭桃園領航猿，除收下3連勝，也確定以第2種子之姿前進季後賽。

周桂羽、威希

攻土洋最高分

勇士昨贏球後戰績來到13勝9敗，目前12勝11敗的台鋼獵鷹只剩下一場例行賽，即使最後勝場數與勇士相同，但由於例行賽3勝5敗的對戰劣勢，確定排在第3位，兩隊將在季後賽首輪力拚在總冠軍賽挑戰領航猿的門票。

請繼續往下閱讀...

勇士此役雖首節就陷入雙位數落後，次節靠周桂羽獨攬8分，加上張鎮衙外線開火挹注6分，打出28：13的攻勢反超，易籃後猿隊展開反撲，打完前三節兩隊以73：73不分軒輊，勇士末節再以10：2小高潮開局，順利踢館成功。

威希攻下勇士全隊最高15分、另有13籃板，周桂羽挹注本土最佳14分，他表示，這一仗對於球隊來說非常重要，「我們的目標就是與領航猿爭冠，因為前幾次交手都輸球，必須透過這一場勝利來建立信心。」

領航猿終止近期4連勝，一哥「夜王」盧峻翔因賽程密集昨持續休兵，葛拉漢繳全隊最高23分，布依德挹注20分、14籃板，白曜誠本土最佳12分，也是末節率隊反擊的要角，可惜功敗垂成。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法