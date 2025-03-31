晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

PLG》踢館領航猿成功 勇士第2種子進季後賽

2025/03/31 05:30

威希攻下勇士全隊最高15分。（PLG提供）威希攻下勇士全隊最高15分。（PLG提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕富邦勇士昨6人得分超過雙位數，以98：93力退PLG龍頭桃園領航猿，除收下3連勝，也確定以第2種子之姿前進季後賽。

周桂羽、威希

攻土洋最高分

勇士昨贏球後戰績來到13勝9敗，目前12勝11敗的台鋼獵鷹只剩下一場例行賽，即使最後勝場數與勇士相同，但由於例行賽3勝5敗的對戰劣勢，確定排在第3位，兩隊將在季後賽首輪力拚在總冠軍賽挑戰領航猿的門票。

勇士此役雖首節就陷入雙位數落後，次節靠周桂羽獨攬8分，加上張鎮衙外線開火挹注6分，打出28：13的攻勢反超，易籃後猿隊展開反撲，打完前三節兩隊以73：73不分軒輊，勇士末節再以10：2小高潮開局，順利踢館成功。

威希攻下勇士全隊最高15分、另有13籃板，周桂羽挹注本土最佳14分，他表示，這一仗對於球隊來說非常重要，「我們的目標就是與領航猿爭冠，因為前幾次交手都輸球，必須透過這一場勝利來建立信心。」

領航猿終止近期4連勝，一哥「夜王」盧峻翔因賽程密集昨持續休兵，葛拉漢繳全隊最高23分，布依德挹注20分、14籃板，白曜誠本土最佳12分，也是末節率隊反擊的要角，可惜功敗垂成。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中