NBA》湖人三巨頭奮起 力退灰熊

強忍腳踝扭傷上陣的里維斯，三分球8投5中攻下兩軍最高31分。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕揮別前役慘遭公牛戲劇性絕殺的陰霾，湖人「三巨頭」重新奮起，詹姆斯、東契奇、里維斯合力進帳85分，客場134：127力退灰熊，也鞏固西部第4席。

湖人總帥瑞迪克讚譽詹姆斯（右）是優秀領導者，總能挺身而出鼓舞隊友。左為隊友東契奇。（美聯社）

詹姆斯、東契奇、里維斯

合力進帳85分

這場季後賽卡位戰，湖人總帥瑞迪克賽前特地把詹姆斯、東契奇、里維斯找來開會，前役讀秒階段失誤淪為戰犯的詹皇，強力反彈拚出25分、8助攻、6籃板、3抄截的全能數據，瑞迪克直言這位老將是不可思議的領導者，即使團隊陷入低潮，總能挺身而出鼓舞隊友，「我認為暫停時若沒有他喊話穩住軍心，或許無法贏得這場比賽。」

請繼續往下閱讀...

強忍腳踝扭傷上陣的里維斯，三分球8投5中攻下兩軍最高31分，他也認可教頭看法，直言詹姆斯樂於分享經驗，激勵大家充滿能量，「他告訴我們，這是場必勝之戰！」東契奇貢獻29分、9助攻、8籃板，湖人已領先第5的灰熊1場勝差。

K.湯普森神射

獨行俠險勝1分屠牛

此外，K.湯普森5記三分彈破網，加上決勝期關鍵罰球，投進全隊最高20分，力助獨行俠120：119險勝近況火燙的地主公牛，2連勝升至西部第9 ，至於傷癒歸隊的長人隊友A.戴維斯，繳出18分、7籃板、5助攻、2火鍋。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法