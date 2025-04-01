中職女力翻新頁 莎菈教球有沒有料?

萬綠叢中一點紅，兄弟一軍打擊教練莎菈（中）成為中職開季話題之一。（資料照）

6隊後勤女性 今年達16人

〔記者羅志朋／台北報導〕女力報到！今年中信兄弟聘用28歲美籍莎菈成為中職史上首位「女打教」，引起話題，尤其黃衫軍打擊時好時壞，「莎菈教球有沒有料?」，堪稱開季球迷間討論度最高的焦點人物之一，熱度完全不比球員少。事實上，6隊後勤團隊包括管理、翻譯和防護員都看得到女性工作人員身影，連同莎菈在內，今年中職娘子軍就多達17人，在各領域為球隊貢獻，形成一股不容忽視的柔性力量。

莎菈扛下衛冕隊一軍打擊成敗，甚至要指導比她年長的球星，很難不引起注意，甚至大聯盟官網都在今年中職開季前專訪過她，足見這份職務的特殊性。在陽剛味十足的職棒隊工作，「女力」有不足為外人道的辛酸，莎菈曾透露，大家認為她是女性，總有先入為主的觀念，免不了遭受性別歧視，自己必須去承受，但這些事都被她每天的笑容掩蓋，選手知道其經歷和背景，沒人會對她說，「妳不應該站在這裡！」

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兄弟打擊教練莎菈曾是義大利壘球、美國棒球國手，也有費城人體系教練資歷。（資料照）

笑容加實力 對抗歧視雜音

「一開始我以為她是客座教練。」兄弟主砲詹子賢說，聽隊友說才知道莎菈是球隊新任打擊教練，少棒有女生隊友，從小到大第一次遇到女教練，一開始覺得非常特別，「對我來說，教練沒有男、女之別，每位教練都有自己的東西，球隊這幾位打擊教練都會幫選手調整。」

詹子賢指出，莎菈有其專業，例如看到打擊時身體重心轉移有瑕疵，會給他一些建議，擬定場上攻擊策略，同時擅於溝通，其實就跟一般教練無異，他並不會因為莎菈是女生就另眼相待。生性活潑的詹子賢笑說，每次莎菈看到他都會開玩笑，叫他「大小孩」，互動滿有趣的。

王威晨：好教練無關性別

兄弟隊長王威晨也說，莎菈的到來確實是滿特別的，沒想過職棒球隊會有女教練，其實男、女教練沒什麼差別，能給選手幫助就是好教練。

不容忽視的中職「女力」還有啦啦隊女孩，場邊勁爆熱舞，魅力四射，威力難擋。今年6隊女孩陣容激增到164人，幾乎都可拆一、二軍，內部競爭也相當激烈，拚出人氣才有機會站到假日主題日主場舞台。尤其兩年前李多慧來台開起「韓流應援」風潮，目前有12名韓籍啦啦隊成員，富邦悍將「AI 女神」李珠珢待遇，不輸中職一線球星，明晚在新莊主場舞台初登板，與另兩位前輩李雅英、南珉貞合體，共組「韓援三本柱」，未演先轟動，髮香區門票早已搶光。

中信兄弟一軍打擊教練莎菈

中職36年開季6隊後勤團隊

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