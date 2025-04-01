林智勝引退3連戰 洪總率台鋼踢館

龍隊林智勝決定在生涯第22個球季退休，9月初將在大巨蛋舉辦3場引退賽。（記者林正堃攝）

9/5-7大巨蛋登場

〔記者徐正揚／台北報導〕配合職棒生涯最常使用的背號31號，43歲的林智勝選在3月31日舉行引退記者會，味全龍球團也宣布，引退賽9月5日至7日將在大巨蛋舉行，由於對手台鋼雄鷹的總教練是他共事最久的洪一中，讓他不禁笑說：「緣分本來就是這樣。」

林智勝指出，因為生涯第1場出賽、第1支安打都在澄清湖球場，當然希望引退賽能在澄清湖，若有機會有個簡單的儀式就好，既然決定在大巨蛋能讓更多人來就尊重球團安排，希望La new熊與Lamigo桃猿的球迷一起來見證，最擔心那3天可能坐不滿，還笑說，「我要自己唱歌還是怎樣？」

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今年是林智勝在中職第22個球季，在La new熊與Lamigo桃猿與洪一中共事11年，得知引退賽要對台鋼讓他笑說，「這麼剛好，緣分本來就是這樣，以為有些人離你很遠，其實他就在你旁邊。」味全9月2日至3日也在大巨蛋比賽，主隊樂天桃猿的前身是Lamigo桃猿，他也認為是很特別的巧合。

林智勝表示，決定引退的時間點是去年，季中下二軍還打二軍總冠軍賽，就有明年會是最後1年的想法，剛好台灣在12強賽拿到冠軍，覺得今年是引退的最好時機，家人平靜看待並支持他的決定，「這22年來，相處時間不多，1年只看到2個月，他們滿同意的，也跟我說很好啊、辛苦了。」

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