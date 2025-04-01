跟進曾總模式執教 大師兄還不敢想

2003年替代役選秀出身的曾豪駒，如今已是國家隊教頭。 （資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕林智勝是2003年代訓選手選秀會狀元，隨著他打完今年球季引退，這批史上最強代訓球員正式從中職謝幕，由於他明年才轉任教練，需要時間累積指導球員的經驗，目前他沒有跟進「同梯」林岳平、曾豪駒，成為職棒球隊與國家隊總教練的想法。

林智勝是首屆替代役選秀狀元。（資料照）

首屆替代役選秀狀元

同梯最後一個引退

中職在2003年12月首次舉行替代役選秀會，高國慶、周思齊直到去年才相繼引退，林岳平、曾豪駒在職棒球隊與國家隊都擔任總教練，張建銘在12強賽、經典賽資格賽都是台灣隊教練團成員。林智勝說：「那年代訓選秀有很多好手，很高興我是第一個選到、最後一個退，我覺得我滿幸運的，可以打這麼久，已經很幸福了。」

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林智勝與味全續約3年，明年起進入2年教練合約，他認為，雖然明年就要成為教練，也有出國進修的計畫，有些東西要從最基層開始慢慢體會，時間久了才會知道如何訓練、指導球員，目前不會去想職棒總教練或國家隊教練，「那需要經驗，我完全沒有，還沒到那個層級。」

林智勝與胡金龍都在春訓宣布今年是最後一年，開季分別進入味全、統一一軍名單，得知胡金龍期待兩人一起打進台灣大賽，他覺得，如果今年是味全與統一爭冠會是很好的話題，對兩人也會是很棒的回憶。

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