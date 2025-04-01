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林威助延攬久慈 教守備跑壘

2025/04/01 05:30

久慈照嘉擔任悍將二軍客座教練。（富邦悍將提供）久慈照嘉擔任悍將二軍客座教練。（富邦悍將提供）

〔記者吳清正、羅志朋／台北報導〕富邦悍將加強二軍農場培育，宣佈邀請前阪神虎資深教練久慈照嘉，擔任二軍客座教練1個月，指導悍將內野守備及跑壘觀念。富邦副領隊兼農場主管林威助表示，久慈教練有豐富的經驗，希望幫助悍將二軍選手成長。

久慈照嘉職棒生涯效力於阪神虎與中日龍，選手時期以守備見長。退役後任阪神虎內野守備教練有超過10年的資歷，專責內野守備及跑壘訓練，培養出許多優秀選手，目前則擔任神戶國際大學附屬高校的女子棒球隊教練。

久慈和台灣很有緣，1992年在阪神贏得新人王，93年郭李建夫加盟阪神，成為久慈的第一個台灣隊友，98年久慈被交易到中日龍，換回台灣選手陳大豐，2000年久慈重返阪神，林威助則在2003年加盟阪神。2013年郭源治擔任冬盟中職聯隊總教練，也曾邀請久慈出任教練。

中職二軍編成漸趨完善，教練團分工也愈來愈精細，兄弟延攬葛瑞特擔任二軍復健投手教練，丹尼爾轉任兄弟巡迴打擊教練，羅曼、丘昌榮、劉榮華分別擔任龍隊投手、野手、守備統籌教練，福永春吾轉任台鋼二軍育成部門教練，都是這幾年新興的教練職務，如今久慈來台短期客座，成為中職本季第139個教練、第13位日籍教練，未來必有更多學有專精的外籍教練來台。

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