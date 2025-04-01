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林佳緯一上一下 態度決定高度

2025/04/01 05:30

林佳緯（資料照）林佳緯（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕統一獅經典賽資格賽國手林佳緯開季從二軍出發，總教練林岳平雖然沒有講明原因，直言希望他學習重新面對自己的職棒生涯。2023年季末林佳緯提前上一軍，和今年被下放二軍是類似的狀況，令人不勝唏噓。

李丞齡出包

他提前卡位上一軍

2023年，高中剛畢業的林佳緯在選秀會獲得統一獅第1指名，他雖然被評為打、守、跑三拍子好手，球隊原本並沒有計劃當年就註冊他，但到了8月底註冊期限，他卻在出現在60人正式球員名單。

當時林岳平談到提前註冊林佳緯的原因，是因為同為外野手的李丞齡在二軍自我管理不佳，且屢勸不聽，既然是這種態度，不如把名額讓給年輕選手。

2023年林佳緯在球季最後半個月上到一軍出賽6場，2024年開季就站穩一軍，季後賽更是表現突出，今年入選2月經典賽資格賽，看似一帆風順之際，卻讓對他高度期待的教練團不得不祭出鐵腕。

今年下放二軍 重新自省

李丞齡2023年季後申請任意引退，隔年赴美加盟獨立聯盟，在國外走了一遭後才發現「舊愛還是最美」，今年春訓回到統一獅測試，2月份申請復籍通過，回復中職球員身分，林佳緯應該不用經過這麼大的波折，職棒生涯要如何才能走得長遠，仍需要好好思考。

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