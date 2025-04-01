雲豹執行長涉物化女性 李雅英︰非輕鬆帶過的玩笑話

雲豹執行長張建偉涉及物化女性的不當言論。（資料照）

〔記者梁偉銘／台北報導〕國內職籃高層涉及性騷擾、物化女性的不當言論，近來引發爭議也讓球迷怒火延燒，台啤雲豹啦啦隊「電豹女」成員李雅英昨在IG限動罕見強硬回應，直言這並非輕鬆帶過的玩笑話。

李雅英昨在IG限動罕見強硬回應，直言這並非輕鬆帶過的玩笑話。（資料照）

來自南韓的李雅英，沉默數日發表聲明，雖然未親眼觀看該影片，無法完全了解具體內容，但她認為此事應該受到正視，「那並不是一句可以輕描淡寫帶過的玩笑話，我真心希望這樣的事情今後不要再發生。」

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人氣持續攀升的李雅英已有居留證並在台灣生活，經此風波讓她再次深刻感受到粉絲的關心與支持，「內心充滿感激，未來也希望能繼續以啦啦隊員身分長久陪伴大家，帶來更多正能量。」

澄清沒說叫李雅英坐腿上

雲豹日前針對「叫李雅英來坐腿上，TPBL副秘書長YT頻道不雅言論被罵翻」為標題的媒體報導，澄清球團執行長張建偉所謂「下面留言破5千，就叫李雅英來坐在群哥跟小左腿上」等言論，與事實明顯不符，並提出強烈抗議。但TPBL會長莊瑞雄已出面滅火，並代表聯盟向各界致歉，「我們會深刻檢討與反省，加強性平觀念的教育，不會再讓類似事件發生。」

張建偉致歉 虛心接受批評

張建偉昨晚也再次致歉：「我會虛心接受所有的批評與指教，並全力承擔應有的責任。」

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