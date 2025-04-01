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後詹皇頭一遭 騎士豪取60勝

2025/04/01 05:30

騎士米契爾率隊力退快艇，隊史第3度達成單季60勝，也是「後詹皇時代」頭一遭。（美聯社）騎士米契爾率隊力退快艇，隊史第3度達成單季60勝，也是「後詹皇時代」頭一遭。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕騎士昨靠J.艾倫、米契爾合力貢獻49分，以127：122力退快艇，隊史第3度達成單季60勝，也是「後詹皇時代」頭一遭。

詹姆斯曾在2008-09賽季率領騎士締造隊史最佳的66勝，隔年再帶隊寫下61勝，騎士在剩餘7場例行賽有機會挑戰新猷。米契爾昨繳出24分、12籃板、7助攻、4抄截，表現全面，他表示，「這是很精彩的一季，代表所有人的犧牲與努力都得到回報。」

騎士主帥亞特金森成為史上第13位執教首年就率隊奪得60勝的教頭，他坦言，甫掌兵符時未能料到球隊能有如此亮眼的成績，「我的目標是比上季進步，即使多1、2勝也好。所以可以慶祝一下，但這不是我們的最終目標。」

杜蘭特扭傷

太陽雪上加霜

太陽則屋漏偏逢連夜雨，昨以109：148不敵火箭，主將杜蘭特還在第3節因踩到對方前鋒史密斯的腳導致腳踝扭傷。

主帥布登侯澤指出，杜蘭特將留在鳳凰城接受核磁共振檢查，預計不會隨隊征戰客場，這對還在力拚附加賽席次的太陽無疑是雪上加霜。太陽暫居西部第11，落後第10的國王1.5場勝差。

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