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中職50萬俱樂部 33本土球員入會刷新高

2025/04/02 05:30

張育成（資料照）張育成（資料照）

〔記者黃照敦／台北報導〕中職在大巨蛋加入戰場後，吸引張育成、吳念庭在當打之年返台加盟，去年季後又在3個月期間，歷經台灣隊12強奪冠、經典賽資格賽出線的兩大利多刺激下，職棒走勢看好，球團捨得花錢，兩批國手們新合約幾乎都獲得顯著加薪。

陳子豪（資料照）陳子豪（資料照）

根據本報調查統計，中職6隊合計多達33名本土球員月薪都達50萬（以上）水準，比去年又多出5人，等同打中職每月收入堪可比擬一國之尊總統的薪資。「總統級」50萬俱樂部會員數再創史上「薪」猷，對於有意投入擁抱棒球為職業的三級棒球員，有莫大鼓舞作用，這是中職30多年前艱辛創建最樂意見到的結果。

中職50萬俱樂部 33本土球員入會刷新高陳傑憲
（資料照）

吳念庭第2年月薪80萬 已約其父當年同期10倍

江坤宇（資料照）江坤宇（資料照）

中職月薪50萬元俱樂部成員中職月薪50萬元俱樂部成員

回顧職棒元年第一級指標球星月薪最高8萬，中職36年80萬等級以上已有11人，年薪千萬者各隊都有。過去球員年薪剛好買輛國產車代步就很讓人羨慕，現在頂級球星每月都可買部進口休旅車。更貼切的比喻，吳復連自日本返台參與中職起步，如今兒子吳念庭循父親路線，在台鋼第2年的80萬月薪已經是吳復連當年同期約10倍，明顯看見中職的發展「錢」景，今年更破天荒產生陳子豪、江坤宇和陳傑憲等三大「億元男」。

自美返台的張育成躍上中職史上月薪「薪一哥」，日前受訪時也表示，在兩大國際賽的帶動下，感受到國內職棒整體環境變更好，更樂見因此能吸引更多小朋友以打棒球為追求目標。

元年4隊共用1名防護員 目前6隊已達43人

不僅球員受益，包括聯盟、球團相關從業人員，都不斷擴編，因應職棒的壯大。最明顯的觀察，元年4元老球隊「共用」1名聯盟防護員黃益亮，目前6隊防護員加總已達43人，若再計球員私聘的專屬訓練防護員，人數更可觀。

中職產業鏈外擴 周邊行業蓬勃發展

中職火車頭加速向前，合計已逾千人直接領職棒薪水過活，其他商品開發製造、飲食、工讀生、教練工作室和球場周邊受惠行業，「中職產業鏈」不斷向外擴展，緊緊維繫數千家庭生活，蓬勃發展景象，和草創時期的陽春規模，已不可同日而語。中職蛻變過程，也經歷多次職棒簽賭重創，好不容易浴火重生，相關從業人員當應更加珍惜現狀。

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