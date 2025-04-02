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洋基魚雷球棒狂轟 中職︰已有球棒廠商詢問

2025/04/02 05:30

洋基沃爾普拿魚雷球棒，打擊表現明顯提升。（美聯社）洋基沃爾普拿魚雷球棒，打擊表現明顯提升。（美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕大聯盟開季最大話題莫過於洋基幾位好手拿著「魚雷球棒（Torpedo Bat）」狂轟濫炸，洋基前3戰狂炸15轟，昨單場雙響、7分打點的紅人隊克魯茲也一試成主顧。

洋基前3戰炸裂15轟

洋基日前單場狂敲9轟大勝釀酒人，美國轉播單位就注意到沃爾普所持的球棒形狀特殊，球棒木材分佈更偏向球棒下方，末端的形狀有點像保齡球瓶、也像魚雷，美媒也開始以魚雷棒稱呼。

春訓時就有選手持魚雷棒，季初洋基幾位選手取得好效果，魚雷棒頓時成為焦點，也引起質疑聲浪。大聯盟官方特別公告，魚雷棒經過驗證，確認符合規定。

紅人克魯茲單場雙響

紅人昨14：3勝遊騎兵，貢獻全隊一半打點的克魯茲就透露，自己首度改持魚雷棒就有好表現，「原本只是想試試感覺是否真的那麼好，結果真的棒透了。」

季初也狂轟的洋基球星賈吉說，去年拿原本球棒就已有好成績，目前他也不打算更換球棒。

國內不確定能否使用

魚雷棒剛問世，有選手趨之若鶩，也有人選擇觀望，中職是否有機會引進，聯盟透露，近期已有球棒廠商詢問相關事宜，聯盟也已著手聯繫美職，詢問球棒認證相關過程與狀況，目前尚無法確定能否在台灣使

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