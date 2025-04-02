超級黃金週》悍將今、明主場開幕 韓援三本柱亮相

韓援三本柱（資料照）

5天15場 拚場均破萬人

〔記者倪婉君／台北報導〕本週適逢清明連假，中職今起迎來連5天共15場的超級黃金週，其中富邦悍將今、明新莊主場開幕二連戰的預售票房皆已破萬，包括「韓援三本柱」在內的23名Fubon Angels將全員合體亮相，替「新莊城堡」揭開華麗序幕。只是本週15戰都沒有大巨蛋加持，能否迎來像去年場均破萬人的票房熱潮，值得關注。

中職連兩年都在4月首週迎來黃金週，去年15場賽事合計吸引16萬1853人進場看球，除連假效應，5場大巨蛋賽事就吸引8萬3415人更是關鍵，今年味全龍連5天都選在天母主場，中信兄弟和台鋼雄鷹的週末3連戰則各回洲際及澄清湖，整體票房數字勢必不如去年亮眼。

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張奕首先發 內野完售

但今、明的新莊「金控大戰」備受注目，不但是12強「勝投王」張奕在富邦悍將轉型先發的處女秀，看台上也有球團重金禮聘的李珠珢、李雅英和南珉貞首次合體應援，目前兩場內野均完售，替悍將開季票房注入強心針。

中信週末回到主場展開兒童節主題週活動，4、5日預售票已破萬，台鋼目前主場3連戰的預售票合計也突破2萬張，最近都在積極「催票」。中職去年吸引276萬6386人進場，會長蔡其昌今年目標設定在突破300萬，更堅定表示：「我相信今年票房一定會比去年成長。」

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