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戴培峰12強能量轟 6分大局噬兄弟

2025/04/03 05:30

〔記者吳清正／新北報導〕戴培峰開季連兩場演出猛打賞，昨更打出逆轉全壘打，張育成也開轟，終場富邦悍將以11：5大勝中信兄弟，在主場開幕戰贏得本季首勝。

戴培峰12強能量轟 6分大局噬兄弟戴培峰2局下轟出2分砲，開啟悍將6分大局，最後以11：5大勝兄弟。
（記者陳志曲攝）

2分砲逆轉戰局 差點完全打擊

戴培峰在第2局0：1落後下轟出2分砲，帶動連得6分的大局，第3局跑出內野安打，第5局打出二壘打，第8局最後打擊機會擊出右外野強勁平飛球遭接殺，只差三壘打就是完全打擊。

戴培峰目前打擊率高達0.750，他表示，剛開季樣本數還很少，數字不會多想，很開心開季的狀況是好的，但是能延續下去比較重要，12強賽面對更多更強的對手，多少也帶給自己自信，很開心能帶到賽季。

對於差一點完全打擊，戴培峰表示有注意到，但是以自己的腳程，應該很難完成，雖然最後打到外野手正面接殺，不過沒有關係，至少前面已經有幫助球隊。

富邦總教練陳金鋒指出，戴培峰的打擊和以往最大的不同是變得更有自信，揮棒非常篤定，即使在2好球之後也不會害怕被三振，任何球路只要進入好球帶就積極攻擊，打者的心理往往會影響技術的發揮，現在的戴培峰就有非常好的心理素質，或許經過去年12強賽的洗禮也有關係，這種大比賽總是對選手很有幫助。

戴培峰12強能量轟 6分大局噬兄弟悍將張奕先發5.1局飆出7次三振，2分自責分，本季首度登板就拿下勝投。
（記者陳志曲攝）

張奕5.1局奪勝 李吳復仇二部曲

富邦共擊出16支安打，范國宸也演出3安猛打賞，張育成、李宗賢、申皓瑋和董子恩各有2安。陳金鋒表示，感謝主場首戰有破萬名球迷進場為選手加油，用好表現贏球就是最好的回報。

中職生涯初先發的富邦張奕一開賽連飆3次三振，投5.1局拿下勝投，被擊出6支安打失3分、2分責失，投出7次三振，可惜第6局一上場隊友就發生失誤，他投到86球退場，和優質先發內容擦身而過。

去年季後被中信釋出轉投富邦的李吳永勤，開季連兩場對上老東家，週日在第8局連續解決3名打者，昨第6局1出局滿壘時登板，連飆2次三振化解危機。

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