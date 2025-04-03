轉學生朱育賢 首戰立大功

龍隊鋼龍先發6局無失分，首勝入袋。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍昨天母主場首戰湧入7858名球迷觀戰，龍隊靠洋投鋼龍繳6局無失分優質先發，加上朱育賢3局下擊出勝利打點安打，最終1：0完封台鋼雄鷹，旗開得勝。

狂龍四連星 12打數僅2安

龍隊昨擺出「狂龍四連星」打線，第2至5棒依序為吉力吉撈．鞏冠、朱育賢、劉基鴻、陳子豪，4人合計12打數只敲出2安，攻勢無法有效串聯，所幸3局下朱育賢適時敲安，打下全場唯一分數。龍隊總教練葉君璋認為，打擊沒那麼容易，職棒一整季打120場，相信他們慢慢調整到位自然會打出來。

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朱育賢轉戰龍隊首戰就立大功，他坦言，「老實說，第一場還滿緊張的，我算是轉學生，還在適應比賽節奏，必須更融入團隊，希望展現能力幫助球隊，這場算是好的開始。」

「狂龍四連星」打線第9、1棒擺郭天信、李凱威，第6棒放張政禹，朱育賢認為，先發打線左、右打滿平均的，有重砲，也有助攻、快腿角色，第一場可能大家手腳還放不開，相信之後會愈打愈好。

鋼龍先發6局被敲4安飆6K無失分拿下勝投和單場MVP，林子昱、陳禹勳、陳冠偉依序登板各投1局無失分。葉總說，這場投手表現令人驚豔，除了鋼龍，林子昱、陳禹勳、陳冠偉都調整到位，希望繼續保持下去。

鋼龍表示，休賽季期間做足準備，今年身體比去年更強壯，這場放球點和腳踩踏位置都很固定，感覺非常棒，也慶幸陳子豪和朱育賢加入龍隊，畢竟兩人過去都曾對他造成重傷害。

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