味全兩大FA開箱 2016年大前輩開示

龍隊一壘手朱育賢8局上演出美技守備。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕去年球季結束朱育賢、陳子豪行使FA轉戰味全龍，昨兩人完成轉隊後首秀，朱育賢扛3棒守一壘，3局下適時敲安打下龍隊第1分，8局上演出五星級美技撲接，攻守端都有亮眼表現，陳子豪扛5棒守左外野，2打數未敲安，選到2次保送。

朱育賢攻守建功

陳子豪選到2保送

值得一提的是，2016年1月「大師兄」林智勝從桃猿轉戰兄弟，成為中職史上首位FA轉隊球員，該季首戰就在桃園對上老東家，他繳3安猛打賞，轟雙響砲進帳3分打點，另獲3次四死球，6次打擊全上壘；林智勝昨賽前給陳子豪和朱育賢的建議是：「不用緊張，好好享受比賽，當年轉隊第一戰我就以享受的心情去比賽。」

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「我知道智勝學長轉隊首戰每一打席呀，觸身、四壞、四壞、全壘打、全壘打、安打。」朱育賢當年以桃猿選手身分，和「兄弟林智勝」同場較勁，清楚記得大師兄轉隊首戰每次打擊結果，他說，來到龍隊就是重新開始，放下過去9年的一切，放大未來4年的價值，很開心能參與智勝學長生涯最後一年。

陳子豪與龍隊簽下10年最高總值逾1.3億元合約，他笑說，週日首戰樂天桃猿比較緊張，結果因雨延賽，昨賽前感覺不會很緊張，畢竟是在天母主場比賽，剛開始成為「億元男」壓力很大，後來另一位「億元男」江坤宇和「兩億男」陳傑憲的出現，壓力瞬間釋放。

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