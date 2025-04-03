TPBL》奧帝攔路 海神無力擒「王」

國王林書緯（中）昨貢獻16分、8助攻，助隊5連勝。 （記者羅沛德攝）

國王5連勝 穩坐龍頭

國王林書豪（中）切入禁區吸引包夾，傳球助攻隊友。（記者羅沛德攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕新北國王洋將奧帝昨狂飆7顆三分球、轟下本季新高32分，加上林書緯貢獻16分、8助攻，率隊以111：91痛宰高雄海神，豪取5連勝，以18勝6負持續穩坐聯盟龍頭。

國王洋將奧帝昨轟下本季新高32分，率隊痛宰海神。 （記者羅沛德攝）

國王此仗團隊命中率達51.3%，全隊4人得分上雙，除了奧帝上演飆分秀，沃許本貢獻20分、7籃板，林書豪也有15分入袋，但美中不足的是全隊出現25次失誤。國王教練萊恩認為，球員一開賽展現很好的拚勁、防守強度成為贏球關鍵，兩隊在後天要「背靠背」對決，先拿下一勝也能提振團隊信心。

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奧帝飆32分 本季新高

飆出本季新高的奧帝透露，賽前一晚他特別拿出上次和海神交手打到2OT的影片來複習，希望自己打得更有侵略性，並為隊友製造更多空間，「剛好海神防守讓我有較多空檔出手機會，手感也不錯就好好把握。」

國王板凳昨也有亮點，39歲的洪志善僅出賽13分鐘，但三分球3投3中拿下9分，萊恩笑說：「他是真的很老了，所以不敢讓他打太久，但他在進攻上實力依舊，包含出手選擇、串聯球隊火力等，都能幫助球隊。」

海神對國王 4戰皆墨

海神這季4次碰上國王就是沒轍，前次交手鏖戰到2OT還是落敗，昨再度碰頭，團隊命中率僅38.2%，投不進又守不住情況下陷入苦戰。海神教練費雪坦言，球隊開賽就未能按照比賽計畫來走，雖有機會縮小差距卻沒能好好把握。海神洋將克雷格繳出全隊最高22分。

目前位居聯盟第3的海神雖在季後賽安全範圍內，但碰上聯盟前段班球隊國王、福爾摩沙夢想家皆是輸多贏少，若想在季後賽走到最後也需有番突破。今天聯盟註冊大限是否還會調整洋將？費雪表示，這是機密，但請大家拭目以待。

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