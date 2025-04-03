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亞洲盃女籃資格賽》爭取重返一級 彭詩晴重返火線

2025/04/03 05:30

台灣女籃16人名單出爐，將出征亞洲盃東亞區資格賽。（籃協提供）台灣女籃16人名單出爐，將出征亞洲盃東亞區資格賽。（籃協提供）

16人名單出爐 歐森掌兵符

旅外球員彭詩晴重返台灣隊。（資料照）旅外球員彭詩晴重返台灣隊。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025亞洲盃女籃第二級（B級）東亞區資格賽4月11日將在蒙古烏蘭巴托點燃戰火，台灣隊將與香港和蒙古爭取唯一會內賽門票。這次台灣隊改由美籍教練歐森執掌兵符，旅外好手彭詩晴、劉希曄等人領銜出擊，爭取重返一級的機會。

先拿下亞洲盃二級冠軍

台灣隊在2023年亞洲盃獲得隊史最差的第8名，被降級到亞洲第二級賽事，必須從二級的東亞區資格賽開始打起，爭取亞洲盃二級會內賽資格，但想重返一級必須拿下亞洲盃二級冠軍，難度不小。

台灣隊4月1日至8日集訓，上屆亞洲盃、亞運缺席的彭詩晴這次重返戰線，她和同樣效力WCBA的陳薇安在4日加入集訓，彭曉彤預計5日回歸。其他WSBL球員還有曾拿下年度MVP的林蝶、林文佑，曾在U18亞青女籃勇奪最佳5人的強力中鋒蕭豫玟等人，盼能打出一番新風貌。

11日戰香港 13日對決蒙古

台灣隊預計4月11日晚間7點迎戰香港、4月13日下午3點對決蒙古。後勤方面，籃協表示，目前正與選手洽談參賽協議也會辦理失能險，並提供各項設備、器材，也有物理治療師、諮商心理師、訓練團隊、防護人力等支援，希望給選手完整訓練環境。

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