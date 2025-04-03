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砍12顆三分彈 柯瑞15回飆破50分

2025/04/03 05:30

柯瑞（中）昨砍進12顆三分球，生涯第15次單場得分飆破50大關，率勇士擊敗灰熊。（路透）柯瑞（中）昨砍進12顆三分球，生涯第15次單場得分飆破50大關，率勇士擊敗灰熊。（路透）

擠下灰熊

勇士升至西部第5

〔記者林岳甫／綜合報導〕37歲的柯瑞昨砍進12顆三分球，生涯第15次單場得分飆破50大關，率勇士以134：125擊敗灰熊，收下3連勝，戰績44勝31敗也擠下灰熊升上西部第5。

柯瑞上半場火力全開投進8顆三分球，進帳32分，生涯第22次半場得分至少30分，下半場再追加20分，全場52分，另有10籃板、8助攻、5抄截，成為NBA史上首位單場至少50分、10顆三分球和5抄截的球員。

柯瑞全場31投16中，三分球20投12中，也是他生涯第8場至少50分、投籃命中率50%、三分命中率60%，超越「籃球之神」喬丹高居史上第1，另外他15度單場得分破50分，也超越「大帝」詹姆斯的14場。

逾36歲單季破1500分

比肩喬丹

柯瑞本季總得分達1507分，也是喬丹之後第2位逾36歲還能單季進帳超過1500分的後衛。勇士主帥柯爾表示：「柯瑞的表現令人難以置信，全場被對手嚴防還能轟下52分，體能、技術、膽識都讓人敬佩，看他打球就是種享受。」

柯瑞爆量得分是勇士贏球關鍵之一，但灰熊第4節一度反超前，還好全場進帳27分的J.巴特勒末節貢獻10分，包括倒數3分鐘內6罰全進，讓柯瑞紀錄夜完美收場，巴特勒、柯瑞迄今合作20場拿下18勝。D.格林也繳出13分、10籃板、12助攻的大三元。

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