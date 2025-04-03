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61分華麗大三元 約基奇換不了勝仗

2025/04/03 05:30

約基奇（右）昨繳出61分、10籃板、10助攻的華麗大三元，金塊二度延長賽後敗給灰狼。（美聯社）約基奇（右）昨繳出61分、10籃板、10助攻的華麗大三元，金塊二度延長賽後敗給灰狼。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕約基奇昨繳出61分、10籃板、10助攻的華麗大三元，卻換不來一場勝利，金塊歷經二度延長賽後以139：140敗給灰狼。

二度延長賽 1分輸灰狼

年度MVP熱門約基奇全場燃燒53分鐘，締造史上最高分大三元，也是哈登、東契奇後史上第3位繳出至少60分大三元的男人，但他卻是唯一輸球的人，充分詮釋輸球的悲壯。

金塊在最後17.1秒靠著約基奇兩罰俱中以139：138領先，不料魏斯布魯克之後的關鍵上籃失手，接著防守沃克時又賠上犯規，讓灰狼靠著罰球完成逆轉。

眼見隊友毀了自己的紀錄夜，約基奇表示：「我只是覺得有點累了，這是場讓人精疲力盡的比賽，其實魏少最後的選擇沒錯，那時上籃是最好的選擇，我也確信他並非故意犯規，這情況在所難免。」

放槍又犯錯 魏少淪戰犯

魏少毀掉金塊即將到手的勝利，也淪為眾矢之的，他在休息室開放媒體受訪前提前離開，教練馬龍則為他緩頰：「他是個討厭輸球的人，也承擔很多責任，我們會輸球絕不會是只因為他。」

灰狼本季4次交手金塊都獲勝，愛德華茲昨在決勝節和延長賽共攻下24分、全場34分，成為最大功臣，他說：「這絕對是我這輩子參與過最精彩的比賽，約基奇是我見過最好的球員之一，他打得真的太不可思議了。」

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