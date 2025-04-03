PLG爐主鋼鐵人何去何從？ 邱大宗喊話奮戰到底

鋼鐵人總教練邱大宗昨精神喊話，本週末起最後4役將與全隊奮戰到底，並提前為下季做好準備。（資料照）

〔記者梁偉銘／台北報導〕PLG第5季例行賽進入尾聲，迄今僅獲2勝的高雄鋼鐵人，未來何去何從引發關注，總教練邱大宗昨頂住沉重壓力精神喊話，本週末起最後4役將與全隊奮戰到底，並提前為下季做好準備。

勝率10% 成軍4季最差

鋼鐵人前晚雖然爆冷擊敗龍頭桃園領航猿，終止聯盟最長的12連敗紀錄，但本季戰績2勝18負、勝率10%，不但早已無緣季後賽，更是成軍4季來隊史最差，尤其兩大職籃陣營對抗下，這支墊底爐主能否繼續走下去，各界看法分歧。

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邱大宗樂觀回應：「確實很辛苦，畢竟這批本土年輕球員仍待磨練，與洋將實力落差也比較大，但我們不會放棄，會積極整合重建準備下一季，想辦法進步並找回競爭力。」

邱總︰將力拚最後4役

南下帶兵兩年，60歲的邱大宗自嘲，早已把吃苦當成吃補，更是外籍教頭當道下的「稀有動物」，他也強調，鋼鐵人的將來取決於球團經營者和聯盟高層，身為教練只能專注眼前賽事，帶領土洋球員衝鋒陷陣，「盡人事聽天命，我只希望全隊把握這4場的主場機會，用最正確的心態打出快樂籃球，當然贏球就一定會享受快樂。」

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