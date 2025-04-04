新莊11600人壯膽 魔力藍超完美鎖象

悍將魔力藍迎戰老東家兄弟毫無懼色，投出7局優質先發，率隊2連勝。

（記者陳志曲攝）

7局無失分 暌違2年勝投

〔記者羅志朋／新北報導〕效力中信兄弟多年的洋投象魔力，今年轉投富邦悍將中文譯名改為「魔力藍」，昨金控大戰新莊湧入爆滿1萬1600名球迷，魔力藍沒讓主場球迷失望，繳7局無失分優質先發，加上富藍戈、曾峻岳聯手封鎖，最終富邦就以1：0完封中信奪2連勝。

新莊球場昨湧入11600人，締造中職開季第2度滿場。（記者陳志曲攝）

32歲的魔力藍具大聯盟資歷，2021年季末加盟兄弟，期間曾短暫轉戰韓職，2023年5月他動左手肘韌帶置換手術，直到去年8月30日才在一軍亮相，但依舊未通過「831洋將登錄大限」遭割捨，今年改投富邦。

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魔力藍表現威風八面，先發7局用85球只被敲3安，飆7K無失分拿下勝投和單場MVP，他上次在中職拿到勝投已是2023年4月3日，相隔足足兩年再嘗勝利滋味，富邦總教練陳金鋒說，魔力藍表現非常好，控球和變化球都很到位，投滿7局對後續投手調度幫助很大。

「我知道外界對我有很多疑問。」歷經傷痛、動刀再到東山再起，魔力藍說，他想辦法打破外界疑慮，目前身體狀況非常好，投球感覺也很棒，贏球是最重要的，感謝捕手戴培峰和隊友的守備、打擊。

扳倒老東家 感謝隊友相挺

轉隊首戰就面對老東家，魔力藍表示，兄弟是很好的球隊，對他們也很熟悉，站在投手丘要讓自己冷靜下來，這樣才有辦法面對並解決打者。

羅戈今年轉戰兄弟，登板時脫帽向悍將前隊友們致意。

（記者陳志曲攝）

兄弟右外野手詹子賢2局下發生2次失誤，造成球隊失分吞敗。（記者陳志曲攝）

去年效力富邦的羅戈，今年則轉戰兄弟，昨他面對老東家先發同樣投85球被敲3安，5局結束就退場，兩隊各敲4安，羅戈缺乏隊友火力奧援，在2局下被戴培峰敲長打和董子恩適時安打僅失1分承擔敗投。

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