曾峻岳出場秀 練投2球暗藏危機

曾峻岳拿下本季首次救援成功。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將守護神曾峻岳昨在金控大戰第9局緩緩走出場，新莊主場「曾峻岳專屬」的燈光秀和大螢幕出場動畫，首度在例行賽亮相，場面氣勢磅礡，只是他上投手丘練投兩球，球場燈光竟然還沒全亮，幫忙蹲捕接球的訓練員高挺耀，就在昏暗的燈光下硬是接了兩球，還好沒發生意外。

新莊球場昨首度上演曾峻岳專屬出場燈光秀。（記者陳志曲攝）

「氣氛感覺不錯！」曾峻岳說，正式比賽第一次在燈光秀登板，這部分一定有落差，好在練投2球後燈光有稍微亮一點，之後會和場方再討論；富邦球團解釋，新莊主場燈光秀和大螢幕出場動畫，目前暫定曾峻岳專屬，條件是第9局且為「完整的1局」，之後會調整為接捕球員就位，球場燈光就會亮起。

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曾峻岳昨後援1局被敲1安無失分，拿下本季首次救援成功，歷經今年2月經典賽資格賽洗禮，他說，自信心一定會提升，上去讓自己先冷靜，想好要怎麼面對打者，不會像之前被敲安打後就感到緊張、急躁，只想著丟直球，很開心能為球隊守住勝利。

富邦進軍中職第9年從未打過總冠軍戰，球迷期待甚深，曾峻岳指出，今年把目標放在專注打好每一場比賽，而不是把目標訂在打進季後賽或總冠軍賽，享受當下比賽，這樣壓力比較沒那麼大。

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