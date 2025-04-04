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龍聖戰勝文化衝擊 龍2連勝藏隱憂

2025/04/04 05:30

龍開季2連勝，賞給雄鷹3連敗。（記者塗建榮攝）龍開季2連勝，賞給雄鷹3連敗。（記者塗建榮攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍新洋投龍聖昨生涯初登板繳出6局掉1分的優質先發，從自由市場重金挖角的朱育賢連續2場貢獻打點，率隊以3：1奪下開季2連勝，賞給台鋼雄鷹3戰3敗，這也是總教練洪一中執教生涯19年來首見的開季低潮。

龍隊新洋投龍聖初登板繳出6局優質先發。（記者塗建榮攝）龍隊新洋投龍聖初登板繳出6局優質先發。（記者塗建榮攝）

陳子豪敲首安 朱育賢連2戰有打點

味全首局靠去年新人王曾子祐接球失誤先馳得點，雖在5局上遭扳平，5局下借助世界12強冠軍國手之力，李凱威和朱育賢都敲出適時安打，單局攻下致勝2分。不只朱育賢連續2戰貢獻打點，另一位「FA戰士」陳子豪也開張，8局下敲出轉戰味全的首支安打。

龍隊總教練葉君璋直言，朱育賢身體狀況維持良好，有走完整個春訓，陳子豪因身體有狀況，春訓不是那麼完整，壓力較大，「相信這場敲安會放開一點。」

開季掃進2連勝的味全並非沒有隱憂，開季得點圈17打數僅敲4安，打擊率2成35，昨天在6局下連續4打席選到四壞球，其間一個盜壘失敗，最終無得分收場，寫下聯盟36年以來首見的離奇現象，只是台鋼比味全更貧打，前3場只拿4分。

葉總認為，前天開季首戰打得不錯，只是運氣較不好，但這2場都有辦法在重要時刻出現適時一擊。

龍隊新洋投龍聖前4局無安打，5局才被胡冠俞幸運的斷棒安打攻下分數。來台灣的首戰，他遇上中職5局中場休息的「文化衝擊」，一度擔心第6局的狀況，所幸以變相的3上3下完成投球任務。

龍聖直言，有詢問伍鐸怎麼應對5局的中場休息，畢竟是第一次遇到，後來有提早去牛棚丟球。談到湧入天母主場的7765名觀眾，龍聖直呼台灣球迷令人驚艷，「這種感受是我前所未見的。」

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