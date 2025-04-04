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WTT仁川冠軍賽》「乒」倒張本智和 林昀儒︰沒想過會贏

2025/04/04 05:30

林昀儒擊敗日本一哥張本智和，挺進男單8強。（取自WTT官網）林昀儒擊敗日本一哥張本智和，挺進男單8強。（取自WTT官網）

打退世界排名第3

挺進8強

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒昨在WTT仁川冠軍賽男單16強戰，以3：1扳倒世界排名第3的日本一哥張本智和，挺進8強，下一輪將遭遇同樣左手執拍的日本新秀松島輝空。

過去交手

小林2勝6負居劣勢

世界排名14的林昀儒過去在國際賽和張本智和交手雖以2勝6負居劣勢，不過最近兩次遭遇雙方各拿下1勝，小林在巴黎奧運團體賽以3：2險勝，張本則在亞錦賽男單8強以3：1扳回一城。

暌違半年再過招

前兩局下馬威

暌違半年再度過招，林昀儒實力厚實不少，前兩局全面壓制張本，11：7、11：7連下兩城。張本智和第三局放手一搏掌握主動進攻權，11：6追回1局。關鍵第四局，林昀儒在開局1：3落後下，連續擰拉得手，連拿6分反超比數，也迫使張本智和拿出德國名將奧恰洛夫曾用來對付小林反手擰的「鳥鳥發球」，一度追到2分差，但小林也很快的做出應對，11：6拿下勝利。

鳥鳥發球追分

日一哥徒勞無功

能扳倒頭號種子張本智和，對林昀儒提升信心有很大幫助，他說，「賽前沒想過會贏，畢竟對方世界排名比我高很多。」日本新秀松島輝空對戰斯洛維尼亞名將約基奇，松島輝空速戰速決直落三解決約基奇。

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