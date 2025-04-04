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獲東超最佳5人 盧峻翔、林書豪爭「盟」主

2025/04/04 05:30

林書豪入選東超最佳5人。（資料照）林書豪入選東超最佳5人。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕東亞超級聯賽昨公布2024-25賽季最佳陣容，率領桃園領航猿奪下亞軍的「夜王」盧峻翔以及新北國王球星林書豪、洋將桑尼皆入選，5人之中有3名球員來自台灣球隊，而盧峻翔更是唯一以純本土身分在各賽事中出賽的台灣球員。

盧峻翔入選東超最佳5人。（資料照）盧峻翔入選東超最佳5人。（資料照）

領航猿這季首度挑戰東超一舉殺進冠軍戰，和B聯盟冠軍廣島蜻蜓廝殺到最後一刻才敗下陣來。即便盧峻翔最後關頭失誤讓球隊飲恨，但他在東超場均19.8分、3.6籃板、2.6助攻，依舊有競爭力。

夜王本土之光

有望蟬聯PLG年度MVP

盧峻翔被看好能連莊PLG年度MVP，這季場均17.9分、4.4籃板、3.1助攻，兩度榮膺單月MVP，獲選東超最佳陣容，他說：「東超對我幫助很大，過去沒機會一圓旅外夢想，但有這聯賽，對我來說是很好累積經驗的機會。」

帶領國王奪下東超季軍的林書豪，東超場均17.4分、3.9 籃板、4助攻，和隊友桑尼一起入選最佳陣容，另外兩名入選球員為廣島蜻蜓的艾文斯和布萊克希爾。

林書豪過去兩季在PLG皆因出賽數不足而無緣年度獎項，這季他已出賽20場，即便TPBL目前尚未公告門檻，但推估得出賽達三分之二、約22場才有機會，而國王尚有12場例行賽，要達標不困難。

豪哥、桑尼同榜

續搶TPBL年度個人獎

不過，比起盧峻翔高機率連莊MVP，林書豪還有位強力競爭者為台啤雲豹後衛高錦瑋。兩人這季數據平分秋色，小高本季場均18.1分，些微落後林書豪的18.8分，助攻則以6.7次力壓豪哥的5.8次，差別在於新北國王戰績一枝獨秀，高錦瑋所屬的雲豹還在聯盟後段班苦苦掙扎。

對於角逐年度獎項，高錦瑋平常心看待，而是希望以團隊戰績為主。提到國家隊隊友盧峻翔表現，他說：「他回來進步超多，無論是能力、進攻手段、防守都是跳躍式成長，打這些比賽很累，但進步很明顯。」

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