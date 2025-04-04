TPBL》戰神今打雲豹 季後賽卡位戰

戰神雷蒙恩。（資料照）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPBL各隊進入關鍵的戰績衝刺階段，由雷蒙恩領軍的台北戰神今天下午5點將交手高錦瑋率領的桃園雲豹，力拚3連勝，至於雲豹則希望能結束5連敗低潮。

本季例行賽前三名才能直接晉級4強賽，第四、五名將進行季後挑戰賽，第四名隊伍先取得一勝，採3戰2勝制，勝隊晉4強賽。TPBL每隊進行36場例行賽，球季尾聲進入爭奪排名大決戰階段，國王以18勝6負暫居龍頭，福爾摩沙夢想家以16勝11負緊追其後，高雄海神15勝13負排第三，都還在季後賽的安全名單。

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戰神、特攻並列第四

領先雲豹2.5場

戰神與特攻同為13勝14負並列第四，但兩隊僅領先雲豹2.5場，戰神今天若能取得對戰雲豹的4連勝，除了獨居第四，也能擴大領先，向季後賽資格穩定的前三名靠攏。

雲豹加強防守 盼終結5連敗

雲豹近期陷入連敗低潮，前一次贏球已是3月1日，季後賽之旅開始拉警報，而對於今天將面對戰神，總教練查爾斯表示，最重要的還是加強防守，畢竟5連敗的失分高達101.6分。

TPBL本季球員註冊大限昨截止，夢想家和新竹攻城獅都註冊18名球員為聯盟最多，特攻、戰神和海神都是17人，國王16人，雲豹的15人為7隊最少。

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