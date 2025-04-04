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連69場至少20分 SGA追平喬丹

2025/04/04 05:30

雷霆吉爾吉斯亞歷山大（左）連續第69場至少20分，追平「籃球之神」喬丹。（路透）雷霆吉爾吉斯亞歷山大（左）連續第69場至少20分，追平「籃球之神」喬丹。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕近況火燙的雷霆昨在一哥吉爾吉斯亞歷山大飆全場最高33分帶領下，以119：103輕取活塞，豪取11連勝，目前以64勝12負穩坐聯盟龍頭，追平隊史最佳例行賽戰績，同時也把本季對戰東部球隊的紀錄，堆高到29勝1負。

雷霆64勝12負 平隊史最佳

雷霆前役打敗公牛，對東部球隊取得28勝1負，締造聯盟史上對不同分部球隊的最佳成績。昨迎戰同樣來自東部的活塞，雷霆全隊5人得分上雙，除了吉爾吉斯亞歷山大飆分，霍姆格倫拿下22分、11籃板，J.威廉斯也有23分進帳。

這是吉爾吉斯亞歷山大連續第69場比賽單場至少20分，追平「籃球之神」喬丹的紀錄，並列史上第4。ESPN日前公布年度MVP的模擬投票，吉爾吉斯亞歷山大獲得超過7成選票，而他目前也以場均32.8分位居得分王；外媒統計，過去球隊拿下至少60勝且榮膺得分王的球員，10次有9次都獲得年度MVP。

雷霆這季宰制聯盟，64勝中有50場贏對手10分以上，且單季淨勝分為1018分，超越1971-72球季湖人所創下的1007分，目前雷霆剩餘6場比賽，有望再創新猷。雷霆團隊氣氛也很好，吉爾吉斯亞歷山大不忘稱讚昨拿下雙十的霍姆格倫，「他真的很棒，之前沒見過他這樣的表現，這是一場屬於他的比賽。」

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