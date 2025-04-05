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陳念琴WB盃奪銅 連2站國際賽摘牌

2025/04/05 05:30

陳念琴（右）昨在WB盃拳擊賽以銅牌作收，連兩站國際賽都有獎牌入袋。（資料照）陳念琴（右）昨在WB盃拳擊賽以銅牌作收，連兩站國際賽都有獎牌入袋。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕巴黎奧運拳擊銅牌女將陳念琴昨在巴西WB盃拳擊賽65公斤級4強戰，和波蘭勁敵克羅卡激戰3回合，最終以1：4落敗，以銅牌作收，連續兩站國際賽都有獎牌入袋。

陳念琴在去年巴黎奧運奪下女子66公斤級銅牌，今年為適應新的組織、賽制，她持續調整，上個月先參與斯特蘭國際拳擊賽，她「越級打怪」挑戰女子70公斤級摘金，這次在WB盃出賽，選擇改打65公斤級。

陳念琴首輪先解決巴黎奧運60公斤級銅牌得主索亞芮絲，昨和來自波蘭的克羅卡爭奪金牌戰門票。陳念琴開賽積極搶攻，可惜仍以2：3些微落後，即便她在第2、3回合改變策略也打得相當強勢，但未受到裁判青睞，以1：4敗下陣來。

雖無緣前進金牌戰，但教練柯文明認為，這只是陳念琴在WB的第2場比賽，還有很多調整空間，「我們在戰術上還可以調整，加上新的量級會有新的對手，選手在體重、速度和腳步都得快速適應。」

吳詩儀8強止步

返台備戰泰國賽

這次參賽的還有巴黎奧運銅牌女將吳詩儀，她在57公斤級8強止步，19歲的小將郭怡萱、邱敬鈺分別在48公斤級、51公斤級首輪止步。結束這站賽事後，選手將返台為5月的泰國公開賽備戰。

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