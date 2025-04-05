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柯瑞力壓詹皇 勇士4連勝

2025/04/05 05:30

柯瑞（右）昨飆出全場最高37分，力壓詹姆斯（左）的33分，率勇士力退紫金大軍。（法新社）柯瑞（右）昨飆出全場最高37分，力壓詹姆斯（左）的33分，率勇士力退紫金大軍。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕眾所矚目的勇湖大戰本季最終回合昨登場，柯瑞飆出全場最高37分，力壓詹姆斯的33分，率隊以123：116力退紫金大軍，笑納4連勝，目前勇士以45勝31負排名西部第5，和第4的湖人僅1場勝差。

勇士這季例行賽3度碰上湖人都吞下敗仗，而兩隊前次交手時雖已歷經重磅交易，但當時東契奇和巴特勒都未出賽，這次是雙方首度以全新陣容應戰。

神仙打架 柯詹都逾30分

40歲的詹姆斯和37歲的柯瑞每每交手總能引起話題，昨兩隊上演「神仙打架」戲碼，末節甚至出現雙方用三分球對轟的高張力場面。柯瑞貢獻37分、6助攻，波傑姆斯基飆出生涯新高8顆三分球、攻下28分；詹皇繳出33分，里維斯轟進9顆三分球、進帳31分，唯獨東契奇打得較悶，三分球6投0中，攻下19分。

提到詹、柯交手，勇士主帥柯爾說：「兩人對決相當精彩，趁這戲碼還能上演時，我們都該好好珍惜。」湖人主場昨在柯瑞罰球時有球迷高喊MVP，展現高人氣，而詹姆斯也提到，每次和勇士交手總是充滿挑戰，「過去10幾年都是如此，大概從2014年開始就是這樣。」

西部大亂鬥 排名變數多

勇士找來巴特勒後戰績開出紅盤，目前已攀上西部第5，今將背靠背對決金塊，湖人則要碰上鵜鶘，紫金大軍有機會衝上第3。現階段西部第3到第8名呈現混戰情況，第3的金塊和第8的快艇只差2.5場勝差，接下來每天排名都可能出現變化。

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