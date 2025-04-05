張志豪扛起兄弟門面 止敗喊話球迷

張志豪先發第1棒開路，不只開轟包辦兄弟得分，還演出外野美技守備。（兄弟提供）

〔記者林宥辰／台中報導〕賽前作客新莊連兩場敗給富邦悍將、苦吞2連敗的中信兄弟，昨回洲際主場出戰統一獅隊時再次變陣，37歲資深強打張志豪本季首次出賽，就扛開路先鋒、右外野手，張志豪攻守兼備，兩度美技外帶本季首轟，幫助兄弟2：0贏球，也讓獅隊4連勝後吞下本季首敗。

開路先鋒 開轟美技全輸出

昨賽前中信兄弟總教練平野惠一才說，開路先鋒是球隊門面，更期盼張志豪能成為球隊榜樣。張志豪昨用表現回應教練，先是4局上展現雷射肩長傳本壘助殺，5局下本季首轟幫助球隊先馳得點，9局上又上演一次美技。兄弟在6局的攻勢，張志豪滿壘的耐心選球幫兄弟再拿1分，單場2打點都由他貢獻。

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由於攻守表現亮眼，張志豪在MVP票選上勝過8局無失分的洋投德保拉。站上頒獎台時，他向球迷喊話，說自己這場雖有所表現，也希望球迷多多支持其他人。

張志豪表示，希望球迷多給學弟們鼓勵，他說：「責怪一個人很簡單，但鼓勵總是最難。希望學弟們能更放得開去打，有些人可能打完國際賽比較疲憊，這時候我們要輔助，希望他們不要因此綁手綁腳。」

37歲前輩 用行動鼓勵學弟

昨開轟之前，張志豪首打席就擊出深遠飛球，不過遭到接殺。他坦言當下想法是：「我老了嗎？」直到5局開轟才恢復信心，笑言自己應該還沒老。平野提到，張志豪雖然前幾場沒上場，但一直表示自己準備好能隨時幫助球隊，昨天的表現也確實拉了球隊一把，希望今起其他年輕人能跟上。

中信兄弟昨移師台中洲際主場，球團統計進場人數15499人，單場觀眾人數僅次於開幕周末的兩場大巨蛋賽事。

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