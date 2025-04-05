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德保拉沒想過完投 9局化身志豪迷

2025/04/05 05:30

兄弟德保拉一掃開幕戰陰霾，先發8局完全壓制獅隊。（兄弟提供）兄弟德保拉一掃開幕戰陰霾，先發8局完全壓制獅隊。（兄弟提供）

〔記者林宥辰／台中報導〕從開幕戰的5.1局失5分，到昨晚8局無失分，中信兄弟資深洋投德保拉面對相同對手統一獅，交出完全判若兩人的表現，昨天的好投，也讓他幫助球隊終止2連敗。

德保拉昨投球任內，獅隊僅4局首位打者林子豪擊出長打，當下他站上二壘得分位置，兄弟靠著右外野手張志豪美技長傳力保不失。德保拉該局後回穩，投滿8局僅用94球，被擊出7安打、3次三振、1次四壞。

談到兩場之間的不同，德保拉說：「每一場比賽都要想辦法調整，前一場比賽有一些沒有做到的部分，很高興這場比賽能夠做到，並持續保持好的狀態。」

德保拉透露，8局前就和投手教練達成續投共識，但被問及是否拚完投完封？他則笑說：「沒有想過。」

中信兄弟教頭平野惠一說，他相信德保拉歷經開幕戰的敗績，昨役再戰獅隊會更拚命想贏球，也做好準備，最終造就好的結果。

有趣的是，9局上兄弟終結者呂彥青登板，張志豪再次上演接殺美技，看得場邊觀戰的德保拉大喊：「張志豪MVP！」德保拉笑說，他投球任內任何隊友拿MVP，他都很開心，這代表大家一起合力把工作完成。德保拉還開玩笑向張志豪喊話：「我想喝星巴克。」

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