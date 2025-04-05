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台鋼兩大巧合致勝 張肇元特選英雄曲

2025/04/05 05:30

澄清湖球場左外野看台架起「王柏融CPBL百轟倒數」看板，呼應王柏融的開轟公益企劃。（記者李惠洲攝）澄清湖球場左外野看台架起「王柏融CPBL百轟倒數」看板，呼應王柏融的開轟公益企劃。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹昨在澄清湖主場在9局下靠張肇元的再見安打，以4：3氣走樂天桃猿，不但中止開季3連敗，也拿下本季首勝；這一勝還蘊藏兩大巧合，張肇元去年4月9日敲出隊史首支再見安打，也讓他連兩季都成為第1人，而連兩季都在澄清湖首戰開轟的洋砲魔鷹則表示：「滿巧的，但棒球常發生這種事情」。

雄鷹張肇元（左前）敲出生涯第2支再見安，首轟出爐的另一功臣魔鷹（左後）興奮衝上前慶祝。（記者李惠洲攝）雄鷹張肇元（左前）敲出生涯第2支再見安，首轟出爐的另一功臣魔鷹（左後）興奮衝上前慶祝。（記者李惠洲攝）

連2年開箱再見安

率隊止3連敗

台鋼開季前3戰僅得4分，分別以3：6不敵統一獅、0：1和1：3連敗給味全龍，賽前總教練洪一中無奈地說：「3場累計打擊率才1成43，要怎麼贏？」昨開賽後前8局也僅敲出5安，且集中在2棒曾子祐、3棒王柏融和4棒魔鷹，好在9局下演出神奇逆轉，王柏融和魔鷹接連安打上壘後，靠張肇元一棒當英雄，也讓洪總鬆一口氣地說：「壓力減輕不少。」

魔鷹回主場開轟

百打點達陣

魔鷹去年4月5日就在澄清湖球場敲出個人中職第1、2轟，昨2局下則轟出本季第1轟，也讓他成為中職史上第22位達成生涯百打點的洋砲，9局下再敲二壘安打，單場出現兩支長打。王柏融的倒數百轟看板在左外野架起，昨雖未開轟，但單場也敲出兩安，6局下滾地球更一度將比分追平。

最奇蹟的英雄當屬張肇元，他在9局下從後援投手陳柏豪手中敲安，但賽後表示跟去年首支再見安的心情不同，「今年比較冷靜」，而登上MVP舞台時還特別選用傷兵陳文杰的應援曲，也展現暖心一面。台鋼先發投手後勁投6局失2分無關勝敗，但他在3局上分別用蝴蝶球三振掉樂天3棒梁家榮和5棒林子偉，則成為球迷熱議焦點，還獲得洪總予以好評地說：「他的蝴蝶球丟得不錯，而且準確度還滿高的。」

樂天連3戰都敗在牛棚，昨共敲出13安僅得3分，本季首勝尚未開張。

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