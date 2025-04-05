7局情資到位 劉基鴻fun開來打

龍隊劉基鴻7局下敲出勝利打點。（記者羅沛德攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍昨在主場天母迎戰同為2連勝的富邦悍將，靠7局下三度攻佔滿壘搶下重要2分以3：2逆轉勝，繼1992年再次打出開季3勝0敗，打下致勝分獲選單場MVP的劉基鴻表示，今年球隊的打線很強，讓他上去打擊不會緊張。

相信味全打線

放膽敲出致勝安

味全前6局每局都有攻勢，卻只在4局下靠曾聖安高飛犧牲打拿到分數，7局下以連續2安加失誤開局，富邦於1出局滿壘時派賴智垣接替李吳永勤，只投2球就大暴投奉送味全追平分，再投3球又被劉基鴻敲安讓味全以3：2首次超前，富邦再換富藍戈才踩住剎車。

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劉基鴻指出，教練團、情蒐人員在第7局他打擊前都有提醒打擊策略，吉力吉撈．鞏冠也要他「Have fun，開心去打。」讓他可以專注攻擊來球，今年球隊的打線很強，身處其中讓他很放心，「前2場朱哥都有發揮，我就算打不好，後面還有吉力、子豪，我就大膽發揮。」

艾璞樂雖於落後時退場，仍用92球交出6局失2分的優質先發，總教練葉君璋認為，艾璞樂這場的內容很不錯，只是狀況似乎還沒到位，「他本來要投3月30日球隊開季首戰，可能與因雨延賽的調整有些關係」，原本也擔心牛棚的狀況，從打完3場只失3分來看，投手都有調整到位。

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