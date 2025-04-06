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林昀儒撇陪練交情 4強力戰黑馬

2025/04/06 05:30

林昀儒撇陪練交情 4強力戰黑馬林昀儒戰術靈活多變，以4：1擊敗對手松島輝空挺進4強。
（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒昨在WTT仁川冠軍賽男單8強戰，以4：1打爆17歲的日本新星松島輝空，今天將和地主希望李尚洙爭奪決賽門票。

8強戰不敢輕敵

強勢扳倒松島

世界排名33的松島輝空前兩輪分別擊退世界排名11的德國好手邱黨、斯洛維尼亞一哥約基奇，且1局未失，狀況絕佳。

世界排名14的林昀儒和松島輝空是日本T聯賽木下東京隊友，經常在一起訓練，教練王翊澤認為松島打球完全取決於情緒狀態，若被他打順手，對手會很難受，因此，儘管小林過去在國際賽三度遭遇松島都獲勝並連贏8局，賽前仍不敢掉以輕心。

首局林昀儒在8：5領先下連丟4分被反超，決勝時刻他祭出招牌的接發球反手擰，連拿3分11：9先馳得點，也徹底打垮松島的心態，隨後再以11：5、11：3連下兩城。松島第4局展開瘋狂搏殺，11：4追回1局，但林昀儒也很快做出調整，第5局在開局2：4落後下，以一波9：0猛攻終結比賽。

林昀儒表示，「今天開局做得很好，前面戰術也執行得不錯，第4局對手在落後下改變戰術，也打出一些好球，還好自己心態很快的穩定下來，重新思考戰術，也希望可以再贏1場。」

世界排名45的李尚洙這次一路擊敗世界排名第6的法國「眼鏡弟」F.勒布朗、丹麥好手林德，8強再以4：2扳倒中國名將林高遠，堪稱最大黑馬。

今拚地主李尚洙

彼此熟悉近況

林昀儒和李尚洙過去只在2019年亞洲杯交手過，當時小林以4：3險勝，這次在仁川，李尚洙在16強迎戰左手持拍的林德時，賽前曾邀請小林對練，而小林在對決張本智和前也找來李尚洙陪練，沒想到兩人竟然在4強狹路相逢。對於這場硬戰，王翊澤也審慎以對，他說，「有機會要更謹慎去拚!」

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