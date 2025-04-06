國王狂暴逆轉 豪粉噓爆胡瓏貿

新北國王林書豪（中）第四節遭海神胡瓏貿（右）與邱子軒壓迫防守，險些爆發衝突。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕新北國王昨靠著林書豪飆進5顆三分球，拿下全場最高29分，加上沃許本斬獲28分、10籃板，終場以106：92擺平高雄海神，收下6連勝，戰績19勝6負穩居TPBL龍頭。

林書豪拉尾盤 率隊6連勝

前3節打完以71：75落後的國王，第4節靠著林書豪、奧帝的三分球連發，打出35：17的狂暴攻勢逆轉，本季5次對上海神都笑到最後。

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林書豪表示，「能連贏一支球隊5次確實不簡單，而且很有成就感，海神是很好的球隊，甚至有2場比賽只派出雙洋將，所以即使我們這場贏球，心態問題還是要調整。」

昨終場前4分58秒時出現插曲，雙方在搶籃板球時，胡瓏貿從背後環抱林書豪，林書豪奮力掙扎且面露不滿，現場球迷也對胡瓏貿的行為予以噓聲伺候。

末節防守過激 龍貓有話要說

「龍貓」胡瓏貿表示，當下就是很努力搶球，會抱住林書豪是因為他往後倒想要保護他，他強調，這就是球場上常見的事，無需小題大作。林書豪則說，第一時間因為覺得被拉到脖子，所以想保護自己，最後雙方也說開，沒有任何問題。

海神的艾德、威勝因傷缺席，摩爾斯拿下全隊最高的22分，克雷格得19分、11籃板，邱子軒進帳11分，海神吞下2連敗，僅領先第4的中信特攻1場。

海神教練費雪認為，雖沒能贏球，但比前一場還好，球員也打出自信，可惜第4節的空檔沒能好好把握。

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