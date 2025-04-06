晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

攻城獅挾怨報復 擊潰夢想家

2025/04/06 05:30

朱雲豪（中）從板凳出發建功，率攻城獅擊倒夢想家。（TPBL提供）朱雲豪（中）從板凳出發建功，率攻城獅擊倒夢想家。（TPBL提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕洋將努利與本土射手朱雲豪昨合取46分，力助攻城獅在主場以107：90擊敗夢想家，終止2連敗。

努利火力全開，包辦兩隊最多的30分，外加10助攻、7籃板。板凳殺出的朱雲豪也發揮手感，三分彈11投4中貢獻全隊本土最多16分，並締造本季個人新高，他說，「贏球最重要，歷經起伏感謝教練給我信心，鼓勵我不要因為幾球沒進，就不敢在空檔出手。」

朱雲豪表示，感覺投籃節奏和掌握度都有提升，希望持續把最好狀態表現出來，「我們不去想季後賽的問題，要讓花錢買票進場的觀眾看到精彩比賽。」

攻城獅本季走來跌跌撞撞，戰績在TPBL7隊墊底，過去與夢想家爆發過多次大小衝突，加上3月23日射手盧冠軒客場慘遭對方洋將霍爾曼違反運動精神犯規波及，右腳踝骨折賽季提前報銷，新仇舊恨讓雙方梁子越結越深，昨晚狹路相逢也受到球迷關注。

復仇心切的攻城獅，開賽就壓制主力飽受犯規所苦的夢想家，尤其第2節發動31：18的猛攻，上半場取得21分領先。易籃後更擋住客軍反撲，力保優勢留下勝利，拿到9分、6助攻的後衛李漢昇特地向盧冠軒喊話：「這一勝獻給你！」也讓戰績第2的夢想家吞下2連敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中