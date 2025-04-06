攻城獅挾怨報復 擊潰夢想家

朱雲豪（中）從板凳出發建功，率攻城獅擊倒夢想家。（TPBL提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕洋將努利與本土射手朱雲豪昨合取46分，力助攻城獅在主場以107：90擊敗夢想家，終止2連敗。

努利火力全開，包辦兩隊最多的30分，外加10助攻、7籃板。板凳殺出的朱雲豪也發揮手感，三分彈11投4中貢獻全隊本土最多16分，並締造本季個人新高，他說，「贏球最重要，歷經起伏感謝教練給我信心，鼓勵我不要因為幾球沒進，就不敢在空檔出手。」

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朱雲豪表示，感覺投籃節奏和掌握度都有提升，希望持續把最好狀態表現出來，「我們不去想季後賽的問題，要讓花錢買票進場的觀眾看到精彩比賽。」

攻城獅本季走來跌跌撞撞，戰績在TPBL7隊墊底，過去與夢想家爆發過多次大小衝突，加上3月23日射手盧冠軒客場慘遭對方洋將霍爾曼違反運動精神犯規波及，右腳踝骨折賽季提前報銷，新仇舊恨讓雙方梁子越結越深，昨晚狹路相逢也受到球迷關注。

復仇心切的攻城獅，開賽就壓制主力飽受犯規所苦的夢想家，尤其第2節發動31：18的猛攻，上半場取得21分領先。易籃後更擋住客軍反撲，力保優勢留下勝利，拿到9分、6助攻的後衛李漢昇特地向盧冠軒喊話：「這一勝獻給你！」也讓戰績第2的夢想家吞下2連敗。

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