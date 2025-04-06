晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

愈險峻愈激情 柯瑞率隊5連勝

2025/04/06 05:30

東契奇貢獻全隊最高35分，助湖人戰績重返西部第3。 （法新社）東契奇貢獻全隊最高35分，助湖人戰績重返西部第3。 （法新社）

三分雨豪取36分

勇士柯瑞連3場演出飆分秀，合計拿下125分。（歐新社）勇士柯瑞連3場演出飆分秀，合計拿下125分。（歐新社）

西部亂鬥勇士緊咬金塊

〔記者盧養宣／綜合報導〕手感持續火燙的柯瑞，昨飆進7顆三分彈拿下36分，率勇士以118：104擊退金塊拿下5連勝，暫居西部第5，落後第4的金塊只剩0.5場勝差。

37歲的柯瑞在季後賽席次競爭白熱化階段扮演穩定軍心的角色，加上先前踢館灰熊與湖人兩戰分別攻下52分、37分，成為繼詹姆斯後聯盟史上第2位滿37歲後還能連3場合計至少拿下125分的球員。

勇士交易大限網羅巴特勒後，打出21勝5敗佳績，在西部逐漸擠進前段班，最近除陸續打敗灰熊與湖人，昨更終止對戰金塊的跨季9連敗，也為下一戰挑戰西部第2的火箭注入信心。

柯瑞指出，賽季尾聲每一戰都攸關排名，團隊的表現也會跟著提升，「這就是我們多年來如此成功的原因，競爭愈激烈、鎂光燈更多，我們會提升到另一個層級。」

湖人昨靠東契奇轟下35分，里維斯6顆三分彈挹注30分，以124：108打敗鵜鶘，戰績47勝30敗重回西部第3，領先金塊半場勝差，不過湖人明天將挑戰龍頭雷霆，勢必有一番硬仗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中