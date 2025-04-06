愈險峻愈激情 柯瑞率隊5連勝

東契奇貢獻全隊最高35分，助湖人戰績重返西部第3。 （法新社）

三分雨豪取36分

勇士柯瑞連3場演出飆分秀，合計拿下125分。（歐新社）

西部亂鬥勇士緊咬金塊

〔記者盧養宣／綜合報導〕手感持續火燙的柯瑞，昨飆進7顆三分彈拿下36分，率勇士以118：104擊退金塊拿下5連勝，暫居西部第5，落後第4的金塊只剩0.5場勝差。

37歲的柯瑞在季後賽席次競爭白熱化階段扮演穩定軍心的角色，加上先前踢館灰熊與湖人兩戰分別攻下52分、37分，成為繼詹姆斯後聯盟史上第2位滿37歲後還能連3場合計至少拿下125分的球員。

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勇士交易大限網羅巴特勒後，打出21勝5敗佳績，在西部逐漸擠進前段班，最近除陸續打敗灰熊與湖人，昨更終止對戰金塊的跨季9連敗，也為下一戰挑戰西部第2的火箭注入信心。

柯瑞指出，賽季尾聲每一戰都攸關排名，團隊的表現也會跟著提升，「這就是我們多年來如此成功的原因，競爭愈激烈、鎂光燈更多，我們會提升到另一個層級。」

湖人昨靠東契奇轟下35分，里維斯6顆三分彈挹注30分，以124：108打敗鵜鶘，戰績47勝30敗重回西部第3，領先金塊半場勝差，不過湖人明天將挑戰龍頭雷霆，勢必有一番硬仗。

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