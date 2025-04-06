中職首見同日千安》朱育賢陽春砲 英雄感言有3教頭

朱育賢轉戰龍隊第4戰，就成為史上第2位用開轟寫千安紀錄的打者。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍昨晚雙喜臨門，重金挖角的「酒窩大砲」朱育賢用陽春砲達陣生涯千安，19歲大物新秀曾聖安加碼首安外帶雙長打，全隊猛敲16安，終場以11：3打爆富邦悍將，寫下隊史首次開季4連勝，也是本季唯一尚未吞敗的球隊。

朱育賢千安紀錄夜，與2個孩子合影。（記者林正堃攝）

千安即紅不讓

龍開季4連勝

朱育賢今年轉戰龍隊，開季連續4場都敲安，有3戰貢獻打點，昨5局下砲轟游霆崴，成為張志豪後史上第2位用全壘打寫千安紀錄的打者。這一轟，令他想起從Lamigo、樂天到味全的點滴，細數著提拔他的所有總教練，甚至是過往猿迷的支持。

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「不好意思，話比較多一點！」朱育賢達陣千安後情緒湧上心頭，坦言當初以資歷不顯赫的選秀第7輪進職棒，不知道能堅持多久，「沒有洪總、曾總9年的叮嚀，以及葉總給我的空間，沒辦法打到這一刻，今晚是我人生很不一樣的一天。」

龍隊在天母球場5連戰，朱育賢的老婆和2個小孩場場守候，就為了目睹歷史的一夜，球團也以16顆朱育賢簽名球和合照與接到紀念球的球迷交換，讓他相當感激。他說，也許在別人眼中只是1顆球，對選手來說是無法想像的美好回憶。

7輪珍珠典範

10年歷久彌新

朱育賢進龍隊後快速適應，歸功隊上年輕選手充滿活力，讓他想起初入職棒的初衷，像是同場生涯首安出爐的曾聖安，「看他揮出首安感覺很享受，表現不好就會自責，這都職棒的必經之路。」

從「七輪珍珠」到史上第18位千安百轟球星，朱育賢深感有許多小朋友以他們為榜樣，希望扮演好自己的角色，讓他們知道環境越來越好，只要努力就有機會。

味全先發洋投伍鐸首度以本土資格登板，先發6.1局無失分奪下本季首勝，他表示在台灣打拚11年，經過每年的付出，終於拿到這個資格，「這是個很特別的夜晚。」

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