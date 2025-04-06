中職首見同日千安》王威晨再見安 淚光裡有萬人迷

王威晨成為聯盟第31位千安打者。 （記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟隊長王威晨昨用再見安打完成生涯千安，榮膺中職史上第一人，不但幫助球隊以4：3氣走統一獅，還和已故的父親王光輝成為史上首對千安父子檔。此外，與味全龍朱育賢同日完成生涯千安，也是中職史上頭一遭。

兄弟隊長王威晨10局下以再見安打完成千安里程碑，締造中職首見紀錄。（記者廖耀東攝）

千安即再見安

延長賽當英雄

獅隊陳傑憲首局就擊出本季首轟、個人生涯1100安達成，兄弟2局下靠著高宇杰2分打點二壘安打2：1超前。王威晨5局下擊出帶有打點的安打，再度以3：2領先，但獅隊6局上再度追平。9局上，兄弟中繼投手呂彥青傷退，新秀陳冠穎在滿壘狀況下力保不失，10局下輪到王威晨滿壘當英雄。

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王威晨單場猛打賞、2分打點，陳冠穎臨危受命1.1局成功封鎖獅隊打線，拿下生涯首勝。在這場紀錄之夜，王威晨透露，當下眼眶有些泛淚，也釋放了些壓力。

父子同寫紀錄

「我們都很厲害」

提到千安，王威晨感性的說：「爸爸也完成千安，這是很不容易的里程碑，表示我們都很厲害，我也感到很光榮，希望有一天能超越他。」

賽後得知和朱育賢同日千安，王威晨則笑說巧合，朱育賢是他國中學弟，而他的千安苦主邱浩鈞則是國小、國中同窗。

王威晨說，去年原本有注意到自己千安進度，後來因傷沒能達成，今年春訓反而不記得，但只要自己還在球場上，里程碑只是早晚問題，只是沒想過會以這麼戲劇化方式完成。

中信總教練平野惠一盛讚王威晨，「不愧是隊長！」他不記得日職是否有「千安即再見安」的紀錄，而賽季僅進行6場比賽，他已看到王威晨每場都拚了命想幫助球隊贏球，甚至到了令人擔心他身體狀況的程度，「1支球隊有這樣的選手帶頭，後面選手自然會跟上，這是強隊會做到的事。」

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