陳冠穎救火奪首勝 球給威晨

兄弟陳冠穎即刻救援1.1局無失分。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟隊長王威晨昨紀錄之夜的背後，新人投手陳冠穎被總教練平野惠一點名也是MVP。從未在二軍投過，本季直升一軍的陳冠穎，生涯第3場比賽就守住滿壘危機和10局突破僵局制，以1.1局無失分的出色演出奪下生涯首勝。

兄弟和統一打完前8局戰成3平，9局上，兄弟原本推出終結者呂彥青，但他因腰部不適傷退，緊急接手的江忠城連續保送造成滿壘，兄弟再換上陳冠穎，他讓林安可擊出內野飛球出局，獲得滿場超過1.5萬球迷熱烈掌聲。

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即刻救援1.1局

平野封他MVP

陳冠穎說，原本教練設定他10局上登板，「臨時被叫上去碰到滿壘2出局，也沒得閃，就正面和打者對決。還好之前交手過，算是有一點心得，但太想出力，壞球有點多。」

陳冠穎說，學長王威晨在滿壘選到2壞球，他就知道有機會贏球，但比賽結束時才想起自己拿到生涯首勝。這顆首勝球也是學長的千安球，他決定讓賢，王威晨則大膽預言：「他應該還有百勝球能拿。」

對於陳冠穎過人的膽識，平野惠一說，「這應該是他進職棒第一次遇到突破僵局，順利抓到雙殺壓制對手，非常了不起。」他也為江忠城緩頰，「以教練團立場，不會責怪那兩次保送，反而感謝他為我們爭取了時間。」

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