鷹狀元頭過身就過 連2場猛打賞

雄鷹曾子祐前天安打解封印，連兩場猛打賞。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕有了控球變好的艾速特，台鋼雄鷹昨以4：2擊敗樂天桃猿，不但拿下2連勝，還讓樂天吞下隊史首次4連敗，台鋼除了「鷹狀元」曾子祐連兩場猛打賞，曾昱磬的生涯首安和紀慶然的本季首安也相繼出爐，一舉突破安打荒，讓執教累計1042勝的總教練洪一中都說：「棒球就是很難去拿捏。」

安打解禁會傳染

台鋼2連勝

台鋼共擊出10支安打，是開季5戰以來團隊單場安打數首次站上雙位數，其中1棒曾子祐和前天一樣都是3安，9個棒次僅2棒和5棒未敲安。洪總以曾子祐為例，他前3場沒敲安打，被視為狀況不好，「但這一、兩場打起來，整個情勢就不一樣，要去探究原因，也真的很難。」至於曾昱磬雖然昨賽前9個打席未敲安，洪總仍給他機會，6局下終於擊出右外野安打。

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樂天開季4連敗 隊史最慘

艾速特在上月30日台鋼首戰5.1局失4分吞敗，還因6局出現亂流且砸中林安可一度讓氣氛緊張，昨只用89球就投完7局飆6K無失分，他自評關鍵在於搶下較多的好球數，洪總也認為他這場的控球很好。有趣的是，艾速特自認不是好舞者，拿下首勝站上MVP舞台跳舞時，反而比場上投球更緊張，「當然希望之後有更多機會可以上去學習舞蹈。」

樂天隊長林立8局上轟出本季首轟兩分砲，仍無力扭轉局勢。

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