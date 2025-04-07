呂彥青二軍養傷 兄弟守護神懸缺

伍立辰（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕衛冕軍中信兄弟上週戰績止跌回升，但卻傷了守護神呂彥青，昨他因腰部不適下二軍，由謝榮豪升上一軍。

吳俊偉、呂彥青一右一左兩位強力後援投手是兄弟去年牛棚主力，兩人分別出賽57、54場，高居全隊前2名。吳俊偉29次救援、呂彥青24次中繼也是全隊最多。今年吳俊偉因傷錯過開季，原本教練團設定呂彥青為終結者，但他在對統一獅系列賽首戰奪下救援成功後，隔天就因傷退場。

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新人伍立辰

首次救援成功

兩位主力後援脫離戰線，總教練平野惠一說，目前終結者還沒有明確人選，需要考量跟觀察。

呂彥青受傷前，平野惠一就表示，主力選手以外的年輕球員勢必得頂上戰力，「春訓時就和投手部門的教練討論過，萬一呂彥青和吳俊偉都無法上場時該怎麼辦，練習賽和熱身賽期間也做過許多嘗試。目前雖無確定人選，但正面思考，這也是其他選手頂上空缺，讓球隊戰力更加進化的機會。

昨兄弟1分贏球，9局推出的終結者是新人伍立辰，他雖投出1次保送，但收下生涯首次救援成功。平野說，伍立辰是陣中目前相對評價更好的投手，但也期待牛棚投手群競爭。

伍立辰說，前天奪下生涯首勝的同梯陳冠穎有激勵到他，昨先發的盧孟揚也有好投，讓他覺得自己也不能輸，「自己當然也有企圖心，希望把握住每一次機會好好表現。」

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