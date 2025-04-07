BCL》盧峻翔滅「明燈」 領航猿2連勝

伯朗（取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕桃園領航猿昨在BCL亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽第2戰，靠著洋將伯朗拿下全隊最高24分，加上一哥盧峻翔貢獻15分，終場以88：64輕取雅加達明燈，收下2連勝。

盧峻翔（取自FIBA官網）

領航猿這季3線作戰，日前奪下東亞超級聯賽亞軍，也在PLG例行賽封王，率先取得總冠軍戰門票，近期專心為BCL賽事努力。

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領航猿BCL首戰作客馬來西亞，當時和森美蘭金群利金鹿激戰到2度延長才獲勝，且該場館沒冷氣，盧峻翔拚到全身抽筋，布依德也脫水送醫，首勝得來不易。

伯朗24分最高

4人得分上雙

雅加達明燈目前已取得2勝，陣中有曾效力夢想家的洋將麥卡洛，還有美印混血、曾在日本職籃出賽的賈瓦托，他在BCL前兩戰平均貢獻23.5分，火力不容小覷。

領航猿首節在盧峻翔帶領下取得雙位數領先，次節失誤增加陷入亂流，但很快穩住陣腳，靠著伯朗在外線開火，再度擴大領先，取得2連勝。

領航猿4人得分上雙，伯朗三分球7投5中繳出24分，瓊斯進帳16分，盧峻翔15分、5助攻。領航猿返台後將重返PLG賽場，週六作客高雄鋼鐵人，接著在4月26至29日有3場BCL主場賽事。主帥卡米諾斯表示，除了要積極搶勝，也要以賽代訓，為PLG總冠軍賽練兵。

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