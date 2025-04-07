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PLG》勇士「傑」出一手 驚險4連勝

2025/04/07 05:30

洪楷傑（富邦勇士提供）洪楷傑（富邦勇士提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕還在尋求本季第3勝的高雄鋼鐵人，昨克服最多22分落後，末節展開瘋狂大反撲一度超前，關鍵時刻富邦勇士洪楷傑挺身而出，連拿6分助隊穩住陣腳，最終以119：113驚險拿下4連勝。

洪楷傑連拿6分

阻鋼鐵人反撲

本季打得相當掙扎的鋼鐵人，上半場和聯盟排名第2的勇士戰成平手，不料第3節防守崩盤，被勇士單節轟進5顆三分球，一度取得22分領先。不過，鋼鐵人這批年輕人打出韌性，末節靠著艾賽亞、李威廷聯手扭轉戰局，一度反超比數，只是最後關頭勇士展現經驗值，洪楷傑連拿6分，力阻鋼鐵人反撲。

勇士6人得分上雙，沃特斯拿下全隊最高26分、12籃板，威希17分、16籃板，洪楷傑攻下19分另有11次助攻，締造個人生涯新高。鋼鐵人方面，艾賽亞飆出36分、9助攻，陶德30分、12籃板，李威廷三分球8投6中拿下18分，得分寫下新高。

雖然逆轉功虧一簣，但鋼鐵人主帥邱大宗仍給予子弟兵肯定，「這場我們兩隊高度差很多，但很珍貴的是，我們年輕人可以從落後打回來，展現強硬的態度。」他不忘開勇士的玩笑，「我們協防很合理，內外線也打得對方軟手軟腳，這樣的豪華球隊，今天是他們要檢討。」

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