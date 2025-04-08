12強賽奪冠效應 中職各場地票房開紅盤

新莊靠啦啦隊「韓籍三本柱」人氣，打完2場票房比去年同期增加31％。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職連續2年打完前2週的18場賽事，累計觀眾人數都超過21萬人，相較於去年同期靠7場大巨蛋狂吸逾13萬人，今年才安排2場大巨蛋就交出幾乎等同去年的成績，各球場票房在12強賽奪冠效應帶動下出現明顯上升，本週有桃園主場終於登場、週末大巨蛋3連戰的兩大題材，票房能否維持熱度繼續向上提升值得期待。

網羅朱育賢、陳子豪兩門大砲讓味全今年戰績、票房都強強滾。（資料照）

天母5場累計39625人最多

味全啦啦隊也是球場亮點，吸引球迷進場。（資料照）

今年前18場觀眾214928人、平均每場11940人，雖略低於去年同期累計216848人、場均12047人，但去年從開幕戰到清明連假結束，在大巨蛋安排7場累計132191人，佔前18場觀眾人數61％，今年同期只排2場累計57148人只佔27％，而3月30日17148人，創下中信兄弟累計12場大巨蛋的次差票房。

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今年開季已有6個場地完成第1個系列賽，扣除大巨蛋以天母打完5場累計39625人最多，場均7925人比去年同期5031人增加58％，網羅朱育賢、陳子豪兩門大砲讓味全戰績、票房都強強滾；洲際打完3場累計39464人緊追其後，場均13155人幾乎是去年全季平均6841人的翻倍。

韓籍三本柱

新莊觀眾增3成

新莊靠啦啦隊「韓籍三本柱」的人氣，打完2場累計22419人、場均11210人都比去年同期增加31％，台南打完3場平均7745人也比去年同期增加25％，澄清湖打完3場累計33036人雖比去年同期36183人下滑9％，場均逾1.1萬人仍展現台鋼雄鷹深耕高雄的成果。

桃猿今主場首戰 值得期待

桃園本週有5場賽事，由於3月30日桃園首戰因雨延賽，樂天桃猿直到今天才首次在桃園出賽，也是今年最後1支在主場出賽的球隊，週末對中信兄弟3連戰將是桃園本季票房的第1波高峰；中職本週在大巨蛋安排第2個系列賽，擔任主隊的統一獅首次在大巨蛋與味全龍打3連戰。

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