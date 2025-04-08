中職打完前2週 場均縮時近半小時

悍將是今年開季以來唯一每場要打3小時的球隊。（資料照）

僅次1990年2小時46分

〔記者徐正揚／台北報導〕中職2025年球季打完前2週賽事，球迷最有感的就是比賽節奏明顯變快，前18場平均每場2小時47分，比去年同期3小時12分縮短近半小時，在歷年比賽時間僅次於1990年全季平均2小時46分，就連唯一的延長賽也在3小時內收工。

今年前18場只有3場打超過3小時，依序為4月2日新莊3小時23分、4月4日天母3小時、4月5日天母3小時39分，共同點是不論主、客隊都有富邦悍將，富邦本季平均每場要打3小時，雖比去年在六隊墊底的3小時12分進步，仍是今年開季以來唯一每場要打3小時的球隊。

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悍將場均3小時 用時最久

中職今年雖維持壘上有人25秒、壘上無人20秒的計時規定，公辦熱身賽試行壘上有人23秒、壘上無人18秒見到成效，平均每場比賽時間比去年前18場3小時12分縮短25分鐘，也比去年全季平均3小時8分縮短21分鐘，即便4月5日在洲際打到10局的延長賽也才2小時58分。

中職前次單季比賽時間低於3小時要回溯到1999年，全季進行278場（因為921大地震取消22場）平均2小時59分，單季比賽時間最短是1990年，全季進行180場平均2小時46分，本季前18場比賽時間只多1分鐘排史上第2快，也是歷年第2次低於2小時50分，能否保持下去值得關注。

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