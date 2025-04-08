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3打席3安6打點 胡金龍代打神蹟

2025/04/08 05:30

胡金龍本季3場出賽全數是代打上陣、3打席全數敲安，且僅用3打席就進帳6打點。（資料照）胡金龍本季3場出賽全數是代打上陣、3打席全數敲安，且僅用3打席就進帳6打點。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職開季一週有餘，最亮眼紀錄之一，是獅隊41歲老將胡金龍的「代打神蹟」。胡金龍本季3場出賽全數是代打上陣、3打席全數敲安，且僅用3打席就進帳6打點，僅比林立和詹子賢少，可說完全把握僅有的代打機會。

球迷調侃

「1分鐘打卡上下班」

雖被球迷調侃「1分鐘打卡上下班」，但代打工作實屬不易，經驗豐富的胡金龍曾提及準備工作，透露自己其實首局就得跟著比賽節奏準備，並隨時預想各種狀況。對於胡金龍的代打角色，獅隊總教練林岳平說：「他是中職歷年來最好的打者之一，能力毋庸置疑。代打時機點則是你知我知，重點是『他知』，他知道且準備好，那才是重點。」

武神︰壓力大與終結者類似

獅隊打擊教練潘武雄，選手時代後期堪稱「代打教科書」，生涯代打42支安打排名史上第3名、7轟則和張志豪並列，並僅次於蘇緯達的8轟，生涯代打打擊率3成21。談到代打心法，潘武雄強調心態：「比起先發選手，代打只有一打席機會，且球隊當下就是需要1支安打或1分打點，要更積極才能幫助到球隊，心態的重點就是指這個。」

潘武雄笑說，前陣子還跟胡金龍開玩笑說，纏鬥太多球要領加班費。潘武雄也強調，代打的準備其實很細膩，沒有表面上的1打席那麼容易，「就那麼1次機會，壓力跟投手角色中的終結者有點相似，因此一定要強過對手，才能有機會。」

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