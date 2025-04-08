游霆崴改長中繼 暌違5年開季一軍

悍將游霆崴暌違5年開季一軍出發。（資料照）

負責拆彈 滾飛比大增

〔記者吳清正／台北報導〕原本大多擔任第6號先發投手的富邦悍將游霆崴，本季改從長中繼出發，暌違5年再度名列開季一軍，出賽2場投3.2局，只被擊出2支安打失1分。游霆崴表示，不論擔任什麼工作，希望能整季站穩一軍，持續為球隊貢獻。

過去多擔任6號先發

游霆崴本季初登板就是上場拆彈，化解滿壘的危機，投球和以前最大的不同，則是滾飛比大幅提升，成為有效壓低失分的主因。游霆崴原本屬於飛球投手，到去年為止生涯滾飛比只有0.867，已經連續4年單季飛球出局比滾地球多，但是今年1次飛球出局，滾地球出局已有6次，滾飛比是非常優異的6.000。

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過去因為擔任第6號先發，游霆大部分時間都在二軍待命，上一次開季一軍是2020年。游霆崴表示，春訓時並沒有特別去想能不能開季一軍，只專注在自己的課題，以前球路經常偏高，球一高起來就容易被長打，春訓中特別加強球的控制能力，很高興開季都能把壓低，才能製造那麼多滾地球。

游霆崴表示，春訓其實是以先發調整，開季前教練團才告知從長中繼出發，但是看狀況也可能先發，只要能有上場機會都非常珍惜，不論是那一個角色，希望能把握機會站穩一軍。

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