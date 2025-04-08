楠梓場地爛、紐女足今拒出賽 焦佳弘︰足協便宜行事

紐西蘭女足來台因場地問題取消出賽，球迷怒批「丟臉丟到國際」，再次凸顯我國足球場地使用問題。（足協提供）

球迷怒「丟臉丟到國際」

台灣女足4月8日國際邀請賽取消。（足協提供）

〔記者許麗娟、盧養宣／綜合報導〕台灣女足原訂今（8日）與紐西蘭在高雄楠梓足球場進行邀請賽，卻因場地條件無法符合紐西蘭對賽事品質的期待遭到取消，客隊已抵台卻拒絕出賽，消息一出讓國內球迷怒批「丟臉丟到國際」，再次凸顯我國足球場地使用問題。

球員感嘆 付出不值一提

紐西蘭女足已經連續4屆取得奧運資格實力強勁，原定與我國女足暌違36年再於正式國際賽交鋒，此次更是自2019年以來首度在台灣本土舉行的女足國際A級賽事，卻留下令人錯愕的結局，不僅國內球迷憤怒，備戰許久的球員更失望，代表隊前鋒蘇育萱就感慨，「暌違五年，還是還要繼續等幾年，球員付出的努力，不值一提。」

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足協︰2合格場地沒檔期

足協指出，國內符合國際賽事標準的場地僅台北田徑場、高雄國家體育場，但去年度安排場地時，兩地都因既定活動，無法提供場地，因此才在楠梓足球場舉辦友誼賽。紐西蘭隊抵台後，曾針對場地條件進行多次實地勘查與會議，提出重新鋪設草皮等建議，場地方加派人手、全力配合草皮補強工作，盡力完成改善工程，然而經紐西蘭團隊整體評估後，仍選擇不參與此次賽事。

柏文︰球場使用頻率高

楠梓足球場主管機關高雄市運動發展局回應，該場地委由柏文健康公司營運管理。柏文發文指出，場地是因高頻次使用，草皮狀況日益堪憂，且場地保養及維護時間與空間都受到極大限制，來不及保養導致草皮狀況變差，對於賽事取消表示遺憾，不諱言楠梓足球場作為高雄主要的足球比賽場地之一，因使用頻繁，已面臨過度使用問題。

女足教頭、球員 蒙在鼓裡

前足協副秘書長焦佳弘表示，此事件再度凸顯足協便宜行事的問題，他表示，楠梓足球場3月12 至16日舉辦A級教練講習，17 至23日由男足進行訓練，24日後針對場地進行維護，如果在16日教練講習完畢後就開始進行，或許是更適合的做法。焦佳弘更透露，此次足協完全沒有讓女足總教練與球員參與場地相關事宜的討論，「他們連自己能不能安全比賽都不知道，這是非常荒謬的事情，這些事也不是第一次在協會發生。」

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